Альба: Мы противостояли одной из лучших сборных Италии, что я помню, и заслуживали еще один гол

Испанец поделился мыслями о вылете своей национальной команды с чемпионата Европы.

Хорди Альба, getty images

Защитник сборной Испании Хорди Альба высказался о поражении от Италии в полуфинальном поединке Евро-2020.

"Это тяжелый удар, мы заслуживали большего. Но такова серия пенальти. Мы гордимся партнерами по команде, персоналом. У нас сложился потрясающий коллектив. Мы проиграли, но гордимся продленной работой. Мы противостояли одной из лучших сборных Италии, что я помню. Мы заслуживали еще один гол.

Я 9 или 10 лет играю за сборную и давно не видел такой команды. Надеюсь, буду выступать тут настолько долго, насколько смогу демонстрировать уровень.

Сопернику пришлось довести дело до пенальти. Люди горды этой Испанией. Мы отдали все, упорно работали. Команда провела великолепный турнир, и мы благодарим всех, кто болел за нас все это время. Мы должны гордиться тем, чего достигли. Лично я могу еще многое дать сборной", – сказал испанец.

Ранее защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился эмоциями от победы над Испанией.

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