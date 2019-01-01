Пике считает несправедливой жеребьевку пробивания послематчевых пенальти на Евро-2020

Защитник обратился к статистическим показателям.

Жерар Пике, getty images

Экс-футболист сборной Испании Жерар Пике высказался о сериях пенальти на чемпионате Европы-2020.

"Добраться до полуфинала Евро-2020 – большое достижение. Не думаю, что на турнире есть лучшая сборная, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!

Неслучайно в четырех сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и Кубке Америки, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у такой команды больше шансов на успех.

Мне не кажется справедливым, что жеребьевка на турнире такого уровня ставит вас в заведомо невыгодное положение", — написал защитник в своем Twitter.

Напомним, что сборная Испании потерпела поражение от Италии в матче 1/2 финала Евро-2020 по результатам серии послематчевых пенальти.

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