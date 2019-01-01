Хьюлманд: Слабых мест у Англии нет, но мы попробуем найти способ обыграть ее

Наставник датской команды высоко отозвался о своем сопернике в предстоящем поединке.

Каспер Хьюлманд, getty images

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд поделился ожиданиями от полуфинального поединка Евро-2020 с национальной командой Англии.

"Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол.

При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника.

У Англии нет никаких слабых мест. Все будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у нее нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан", — сказал специалист.

Напомним, что Дания сыграет с Англией сегодня, 7 июля. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию анонс данной встречи.

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