Каспер Шмайхель — любимый вратарь Харри Кейна

Центрфорвард сборной Англии чаще всего забивает вратарю сборной Дании.

Харри Кейн: "Встречу старого друга...", Getty Images

Нападающий национальной сборной Англии Харри Кейн, обеспечивший победу над украинской командой, в полуфинале Евро-2020 встретится со своей главной жертвой — сообщает ОРТА.

За свою профессиональную карьеру Кейн чаще всего поражал ворота Каспера Шмайхеля — во всех турнирах англичанин отправил в ворота датчанина 14 мячей. Интересно, что второе место в списке жертв занимает нынешний голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд — 10.

Матч Англия — Дания состоится в среду, 7 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало в 22:00 по киевскому времени.