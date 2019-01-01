Каспер Шмайхель — любимый вратарь Харри Кейна
Центрфорвард сборной Англии чаще всего забивает вратарю сборной Дании.
Харри Кейн: "Встречу старого друга...", Getty Images
Нападающий национальной сборной Англии Харри Кейн, обеспечивший победу над украинской командой, в полуфинале Евро-2020 встретится со своей главной жертвой — сообщает ОРТА.
За свою профессиональную карьеру Кейн чаще всего поражал ворота Каспера Шмайхеля — во всех турнирах англичанин отправил в ворота датчанина 14 мячей. Интересно, что второе место в списке жертв занимает нынешний голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд — 10.
Матч Англия — Дания состоится в среду, 7 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Комментарии
Загрузка...
07:07:2021
06:07:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021