Англия — Дания: видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

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В рамках второго полуфинального поединка Евро-2020 в битве сошлись национальные сборные Англии и Дании.

Обзор матча:

видео голов и обзор матча будет доступен позже

Отметим, что финал континентального первенства пройдет 11 июля.

Трибуны Уэмбли во время финального матча будут заполнены около 65-ю тысячами болельщиков, что составляет около 72,5% от номинальной вместимости данной арены.

Football.ua организует для своих читателей текстовую трансляцию финального матча Евр-2020, которая начнется в 21:50 по киевскому времени.