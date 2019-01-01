Англия — Дания: видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
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В рамках второго полуфинального поединка Евро-2020 в битве сошлись национальные сборные Англии и Дании.
Обзор матча:
видео голов и обзор матча будет доступен позже
Отметим, что финал континентального первенства пройдет 11 июля.
Трибуны Уэмбли во время финального матча будут заполнены около 65-ю тысячами болельщиков, что составляет около 72,5% от номинальной вместимости данной арены.
Football.ua организует для своих читателей текстовую трансляцию финального матча Евр-2020, которая начнется в 21:50 по киевскому времени.
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