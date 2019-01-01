Англия сыграет с Италией в финале Евро-2020
Стали известны финалисты нынешнего розыгрыша чемпионата Европы.
Сборная Англии, Getty Images
В полуфинале Евро-2020 сборная Англии одержала непростую победу над Данией по итогам дополнительного времени и вышла в финал турнира (2:1).
Соперником подопечных Гарета Саутгейта в заключительной стадии турнира станет национальная команда Италии, которая ранее выбила в полуфинале Испанию в послематчевой серии пенальти.
Что касается финального поединка Евро-2020, то чемпион Европы станет известен в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени.
Местом проведения матча Италия — Англия станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
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