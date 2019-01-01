Кейн сравнялся с Линекером по голам на Евро и чемпионатах Мира

Форвард англичан может обойти легенду "трех львов" уже в предстоящем финальном поединке.

Харри Кейн, getty images

Нападающий сборной Англии Харри Кейн отметился голом в матче 1/2 финала Евро-2020 против Дании.

По информации Gracenote, форвард сравнялся с легендарным футболистом "трех львов" Гари Линекером по количеству голов на чемпионатах мира и Европы.

Забитый датчанам гол стал для Кейна четвертым на турнире и десятым рамках чемпионатов мира и Европы.

Линекер же забил 10 голов на двух чемпионатах мира. Отметим, что на мундиале-1986 англичанин стал лучшим бомбардиром с шестью забитыми мячами.

Напомним, что именно Харри Кейн стал лучшим игроком матча Англия — Дания, после чего прокомментировал данный поединок.

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