Кейн сравнялся с Линекером по голам на Евро и чемпионатах Мира
Форвард англичан может обойти легенду "трех львов" уже в предстоящем финальном поединке.
Нападающий сборной Англии Харри Кейн отметился голом в матче 1/2 финала Евро-2020 против Дании.
По информации Gracenote, форвард сравнялся с легендарным футболистом "трех львов" Гари Линекером по количеству голов на чемпионатах мира и Европы.
Забитый датчанам гол стал для Кейна четвертым на турнире и десятым рамках чемпионатов мира и Европы.
Линекер же забил 10 голов на двух чемпионатах мира. Отметим, что на мундиале-1986 англичанин стал лучшим бомбардиром с шестью забитыми мячами.
Напомним, что именно Харри Кейн стал лучшим игроком матча Англия — Дания, после чего прокомментировал данный поединок.
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