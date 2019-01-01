Левченко — о матче Англия — Дания: Сегодня был такой поединок, что в финале мы все будем болеть за Италию
Украинец не считает победу "трех львов" достойной полуфинала чемпионата Европы.
Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о выходе национальной команды Англии в финал Евро-2020.
"Я думаю, что сегодня был такой поединок, что в финале мы все будем болеть за Италию. Манчини не будет отходить от своих принципов. Я бы не сказал, что в матче есть фаворит.
Эти две команды примерно равные по силе. У Италии на день больше отдыха. Если будет серия пенальти, у итальянцев будет преимущество. Пикфорд не внушает доверия. Думаю, что победит Италия. Они более слаженный коллектив", — сказал Левченко для Великого Футбола.
Ранее сообщалось, что во время пенальти в матче Англия — Дания фанаты "трех львов" светили Шмайхелю в лицо лазерной указкой.
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