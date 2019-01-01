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Левченко — о матче Англия — Дания: Сегодня был такой поединок, что в финале мы все будем болеть за Италию

Украинец не считает победу "трех львов" достойной полуфинала чемпионата Европы.

Евгений Левченко, Динамо Киев
Евгений Левченко, Динамо Киев

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о выходе национальной команды Англии в финал Евро-2020.

"Я думаю, что сегодня был такой поединок, что в финале мы все будем болеть за Италию. Манчини не будет отходить от своих принципов. Я бы не сказал, что в матче есть фаворит.

Эти две команды примерно равные по силе. У Италии на день больше отдыха. Если будет серия пенальти, у итальянцев будет преимущество. Пикфорд не внушает доверия. Думаю, что победит Италия. Они более слаженный коллектив", — сказал Левченко для Великого Футбола.

Ранее сообщалось, что во время пенальти в матче Англия — Дания фанаты "трех львов" светили Шмайхелю в лицо лазерной указкой.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2