Левченко — о матче Англия — Дания: Сегодня был такой поединок, что в финале мы все будем болеть за Италию

Украинец не считает победу "трех львов" достойной полуфинала чемпионата Европы.

Евгений Левченко, Динамо Киев

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о выходе национальной команды Англии в финал Евро-2020.

"Я думаю, что сегодня был такой поединок, что в финале мы все будем болеть за Италию. Манчини не будет отходить от своих принципов. Я бы не сказал, что в матче есть фаворит.

Эти две команды примерно равные по силе. У Италии на день больше отдыха. Если будет серия пенальти, у итальянцев будет преимущество. Пикфорд не внушает доверия. Думаю, что победит Италия. Они более слаженный коллектив", — сказал Левченко для Великого Футбола.

Ранее сообщалось, что во время пенальти в матче Англия — Дания фанаты "трех львов" светили Шмайхелю в лицо лазерной указкой.

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