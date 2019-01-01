Арановский: Был контакт колена Мехле с ногой Стерлинга, арбитр был в идеальной позиции

Евгений Арановский прокомментировал эпизод с пенальти в ворота сборной Дании.

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Украинский арбитр ФИФА Евгений Арановский дал оценку спорного пенальти в ворота сборной Дании в полуфинальном матче Евро-2020 против национальной команды Англии (1:2).

Напомним, судьбу вчерашнего матча решил спорный одиннадцатиметровый удар, который был назначен на 103-й минуте. В этом моменте Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной после небольшого касания ногой со стороны датского защитника.

"Этот эпизод делится на три момента. Первый, это как многие пишут, второй мяч, который находился недалеко от игрового эпизода. Второй – мы берем действия арбитра, его трактовку и место. Третий – это работа ВАР. Надеюсь убедить фанов, что арбитр принял решение, верное, в котором он был уверен.

Арбитра может понять только арбитр. Игроки, фанаты, тренеры не держали свисток, они не знают, что это такое на самом деле. Не хочу никого обидеть. Я тоже могу ошибаться, когда говорю о каких-то футбольных моментах. Я узнаю у тренеров, футболистов, пытаюсь развиваться.

Арбитр – холодная голова. Он не фанат, он не тренер, он не следует какому-то духу. Мне как телезрителю было обидно, что за счет необязательного 11-метрового Англия в финале. Но как арбитра я его абсолютно понимаю. И мои симпатии были на стороне Дании. Но, такова судьба.

Стерлинг был на правом фланге. Арбитр это читает и начинает двигаться вправо. Его позиция – идеальная. Он зашел в штрафную, у него отличный угол обзора. Эта зона между ассистентом и арбитром часто считается мертвой, туда часто не успевают смещаться.

У арбитра не было сомнений, у него сразу было решение. Он был в статическом положении, даже согнулся, присел в коленях. У него концентрация сумасшедшая. С заднего ракурса видно, что был контакт колена Мехле с ногой Стерлинга — датчанин не успел к мячу и он был как преграда.

Для арбитра это было очевидно. Уверен, если бы у него были хоть какие-то сомнения – он бы не назначил пенальти. То что вы видите на поле как арбитр, иногда не совпадает с тем, что вы видите в телевизоре. Я на поле вижу чуть иначе, а потом смотрю в телевизор. Видел одно, а контакт на самом деле был сильнее или слабее. То что здесь был контакт в динамике — это точно. Думаю, он какой-то контакт видел, поэтому сразу принял решение.

Два мяча на поле? Цитирую из книги с правилами. Если два мяча на поле — арбитр останавливает игру, если этот мяч мешает игре. В эпизоде с пенальти видим, что мяч находится на поле продолжительное время. Он не катится, не прыгает, не летит в игроков, а лежит. Арбитр тоже это оценил. Мяч никого не отвлекает. Защитники сфокусированы на Стерлинге и отборе мяча.

Если бы этот мяч летел в штрафную, то понятно, что арбитр остановил бы игру. Но видим, что игроки не останавливаются, они играют. И на Евро, и в Лиге чемпионов мы видели много моментов, когда есть второй мяч на поле, но арбитры дают играть, а потом его выбивают. Этот момент на стороне арбитра. Он принимает решение. Игроки своими действиями подсказывают – играют, никто не останавливается», – сказал Арановский в эфире программы EURO NON STOP.

Ранее сообщалось, что читатели Football.ua считают, что момент со Стерлингом не тянул на пенальти в полуфинале Евро-2020.