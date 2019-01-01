Куйперс рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020

Финал чемпионата Европы пройдет в воскресенье, 11 июля.

Бьорн Куйперс, Getty Images

Финальный поединок Евро-2020 между сборными Италии и Англии поручено обслужить бригаде арбитров из Нидерландов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром был назначен Бьорн Куйперс, а помогать ему будут двое соотечественников - Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертым рефери будет испанец Карлос дель Серро.

Что касается видео ассистентов арбитра, то главным по системе ВАР назначен немец Бастиан Данкерт. Помогать ему будут Пол ван Букел из Нидерландов, Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц — оба из Германии.

Отметим, что ван Букел работал с системой ВАР в полуфинальном матче между сборными Дании и Англии, в котором в овертайме был назначен довольно спорный пенальти.

Финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдет в воскресенье, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.