Кьеллини: Финал — это мечта, которую мы пытались воплотить в жизнь более трех лет
Капитан итальянцев прокомментировал успех своей национальной команды на текущем чемпионате Европы.
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями от выхода своей национальной команды в финал Евро-2020.
"Финал — это мечта, которую мы пытались воплотить в жизнь более трех лет, и тренер вбивал нам мысль о финале, пока она не стала реальностью.
Однако когда он перед началом чемпионата Европы сказал нам, что мы должны стремиться выиграть турнир, мы подумали, что он сумасшедший", — сказал капитан итальянской сборной.
Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.
Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.
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