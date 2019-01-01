Кьеллини: Финал — это мечта, которую мы пытались воплотить в жизнь более трех лет

Капитан итальянцев прокомментировал успех своей национальной команды на текущем чемпионате Европы.

Джорджо Кьеллини, getty images

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями от выхода своей национальной команды в финал Евро-2020.

"Финал — это мечта, которую мы пытались воплотить в жизнь более трех лет, и тренер вбивал нам мысль о финале, пока она не стала реальностью.

Однако когда он перед началом чемпионата Европы сказал нам, что мы должны стремиться выиграть турнир, мы подумали, что он сумасшедший", — сказал капитан итальянской сборной.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.