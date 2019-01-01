Кейперс — о назначении на финал Евро: Это настоящая веха, это мечта, невероятный момент и огромная честь

Именитый арбитр поделился эмоциями от своего назначения на главный поединок чемпионата Европы-2020.

Брьон Кейперс, getty images

Финальный поединок Евро-2020 между сборными Италии и Англии поручено обслужить бригаде арбитров из Нидерландов.

Главным арбитром был назначен Бьорн Кейперс, который прокомментировал свою работу на предстоящем поединке.

"Испытал очень сильные эмоции, когда узнал о назначении на этот финал. Надеялся, что мне представится шанс поработать на финале Евро, и упорно трудился со своей командой. Это настоящая веха, это мечта, невероятный момент и огромная честь.

Евро был фантастическим. Думаю, что уровень судейства был очень высоким. Мы здесь как одна большая семья – рефери, персонал УЕФА, тренеры по физподготовке. Каждый старается сделать чемпионат еще позитивнее.

Мы смотрели два полуфинала, и атмосфера на Уэмбли была невероятной. Так что сейчас мы с нетерпением ждем финала. Приятно, что у нас был этот дополнительный период, чтобы полностью сосредоточиться на матче. (На финальном матче нужны — ред.) полная собранность, полная сосредоточенность с первого свистка до последнего. Это имеет огромное значение.

Можно хорошо отработать 90 минут, принимать верные решения, а потом в самом конце случается что-то, что портит всю твою хорошую работу. Очень важна будет командная работа. То, что я могу полностью доверять своим товарищам, вселяет в меня уверенность", – сказал нидерландский арбитр.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.