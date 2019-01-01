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Кейперс — о назначении на финал Евро: Это настоящая веха, это мечта, невероятный момент и огромная честь

Именитый арбитр поделился эмоциями от своего назначения на главный поединок чемпионата Европы-2020.

Брьон Кейперс, getty images
Брьон Кейперс, getty images

Финальный поединок Евро-2020 между сборными Италии и Англии поручено обслужить бригаде арбитров из Нидерландов.

Главным арбитром был назначен Бьорн Кейперс, который прокомментировал свою работу на предстоящем поединке.

"Испытал очень сильные эмоции, когда узнал о назначении на этот финал. Надеялся, что мне представится шанс поработать на финале Евро, и упорно трудился со своей командой. Это настоящая веха, это мечта, невероятный момент и огромная честь.

Евро был фантастическим. Думаю, что уровень судейства был очень высоким. Мы здесь как одна большая семья – рефери, персонал УЕФА, тренеры по физподготовке. Каждый старается сделать чемпионат еще позитивнее.

Мы смотрели два полуфинала, и атмосфера на Уэмбли была невероятной. Так что сейчас мы с нетерпением ждем финала. Приятно, что у нас был этот дополнительный период, чтобы полностью сосредоточиться на матче. (На финальном матче нужны — ред.) полная собранность, полная сосредоточенность с первого свистка до последнего. Это имеет огромное значение.

Можно хорошо отработать 90 минут, принимать верные решения, а потом в самом конце случается что-то, что портит всю твою хорошую работу. Очень важна будет командная работа. То, что я могу полностью доверять своим товарищам, вселяет в меня уверенность", – сказал нидерландский арбитр.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.

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Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2