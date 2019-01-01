Стоунз: Саутгейт создал невероятную атмосферу в нашей команде

Футболист "трех львов" высказался о своем наставнике.

Гарет Саутгейт (слева) и Джон Стоунз, getty images

Защитник сборной Англии Джон Стоунз высоко отозвался о главном тренере своей национальной команды Гарете Саутгейте.

"Саутгейт обладает уникальным качеством сохранять спокойствие в любых ситуациях, и это передается всей команде. На днях мы впервые играли дополнительное время, но никто не паниковал и не торопил события. Все играли спокойно и придерживались плана. В итоге у нас все получилось.

Я думаю, что Гарет создал невероятную атмосферу в нашей команде, невероятную сплоченность и спокойствие, которое является его уникальным качеством как человека и тренера", – сказал англичанин.

Ранее защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями от выхода своей национальной команды в финал Евро-2020.

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