Кейн — о финале: Это будет невероятное событие, будет победитель и проигравший

Нападающий команды Гарета Саутгейта высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы.

Харри Кейн, getty images

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии.

"Это будет невероятное событие. Очень горд выводить ребят на любую игру, а не только в исторический для сборной финал. Это будет особенный день. Будет победитель и проигравший. Хотим, чтобы для всех этот день стал особенным.

Как футболист и как профессионал я думаю уже только о следующем матче. Иногда очень сложно все ставить на кон. Мы знаем, что еще ничего не выиграли. Конечно, внутри постоянная мысль о следующем матче, поэтому пока нельзя почивать на лаврах. Одно скажу: я невероятно счастлив быть капитаном этой команды", — сказал форвард "трех львов",

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.

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