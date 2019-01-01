Уокер: С учетом качества наших игроков, когда у всех на лицах улыбка, мы можем обыграть любую команду
Футболист считает, что его национальной команде по силам любая сборная.
Защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился мыслями о своей национальной команде.
"Я играл в разных матчах на протяжении многих лет, так что сейчас просто стараюсь, чтобы все играли в футбол, который нам нравится. С учетом качества наших игроков, когда у всех на лицах улыбка, мы можем обыграть любую команду.
Можно посмотреть на французскую команду — фантастические игроки, невероятное качество на ключевых позициях. Но им пришлось пройти через весь этот процесс, чтобы достичь того, чего они достигли. Надеюсь, теперь мы проходим тот же процесс. Мы прошли в полуфинал, теперь нас ждет финал, но это не может прекратиться сейчас", — сказал футболист "трех львов".
Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.
Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.
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