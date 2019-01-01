Капелло: У Англии только один центрфорвард европейского уровня — Харри Кейн
Специалист поделился мнением о финалистах чемпионата Европы.
Экс-тренер мадридского Реала и Милана Фабио Капелло высказался о предстоящем финале Евро-2020 между Англией и Италией.
"Фаворит? Англия – интересная команда, но она еще не на топ-уровне. У них не так много качественных игроков в полузащите, но они сильны физически и агрессивны. И у них только один центрфорвард европейского уровня – Харри Кейн.
Им было тяжело под прессингом Дании, и это после того, как они позиционировали себя как команда, которая почти не пропускает.
Сборная Италии поразила меня своим отношением: единством, готовностью жертвовать собой. В команде нет эгоизма. Роберто проделал выдающуюся работу. Манчини многое понимает о футболистах, чего не скажешь о многих его коллегах. Даже в Сити он проделал отличную работу.
У Италии есть лучший вратарь мира, про Англию же так не скажешь. Пикфорд не очень хорошо играл в АПЛ, спросите об этом у Анчелотти. Но он не ошибался ни на чемпионате мира, ни на Евро", – сказал Капелло.
Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался накануне финала Евро-2020 против Италии.
Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.
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