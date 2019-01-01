2 Июл
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Италия
ИТА
2
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
1
Дания
ДАН
2
3 Июл
22:00
Украина
УКР
0
Англия
АНГ
4
6 Июл
22:00
Италия
ИТА
1
Испания
ИСП
1
7 Июл
22:00
Англия
АНГ
2
Дания
ДАН
1
11 Июл
22:00
Италия
ИТА
Англия
АНГ

Саутгейт: Мы сыграем против сборной с лучшей статистикой в Европе за последние три года

Наставник "трех львов" высоко отозвался о сопернике на предстоящий поединок чемпионата Европы.

Гарет Саутгейт, getty images
Гарет Саутгейт, getty images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался накануне финала Евро-2020 против Италии.

"Это выдающаяся команда. Думаю, что в финал вышли две лучших команды турнира. В этом нет сомнений. Результат зависит от того, кто из нас лучше сыграет именно в этот день. Выйдя в финал, ты должен выиграть его. Мы знаем, что будет сложно, но победа должна быть нашей целью, в нее надо верить.

Я внимательно слежу за Италией уже два года, потому что знаю, какую работу проделывает Роберто Манчини. У них очень четкие игровые идеи, отличный характер, они играют с большой энергией. Они хороши тактически, как и все итальянские команды. Но нынешняя сборная Италии играет современно, она отличается от итальянских команд, за которыми я следил в детстве.

Готовясь к финалу чемпионата Европы, мы воодушевлены. Мы прекрасно понимаем, что это значит для страны. Это было прекрасное путешествие, но, попав в финал, ты должен победить. Мы сыграем против сборной с лучшей статистикой в Европе за последние три года. У них очень опытные игроки и невероятный тренер", – сказал специалист.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о предстоящем финале.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2