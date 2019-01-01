Саутгейт: Мы сыграем против сборной с лучшей статистикой в Европе за последние три года
Наставник "трех львов" высоко отозвался о сопернике на предстоящий поединок чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался накануне финала Евро-2020 против Италии.
"Это выдающаяся команда. Думаю, что в финал вышли две лучших команды турнира. В этом нет сомнений. Результат зависит от того, кто из нас лучше сыграет именно в этот день. Выйдя в финал, ты должен выиграть его. Мы знаем, что будет сложно, но победа должна быть нашей целью, в нее надо верить.
Я внимательно слежу за Италией уже два года, потому что знаю, какую работу проделывает Роберто Манчини. У них очень четкие игровые идеи, отличный характер, они играют с большой энергией. Они хороши тактически, как и все итальянские команды. Но нынешняя сборная Италии играет современно, она отличается от итальянских команд, за которыми я следил в детстве.
Готовясь к финалу чемпионата Европы, мы воодушевлены. Мы прекрасно понимаем, что это значит для страны. Это было прекрасное путешествие, но, попав в финал, ты должен победить. Мы сыграем против сборной с лучшей статистикой в Европе за последние три года. У них очень опытные игроки и невероятный тренер", – сказал специалист.
Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о предстоящем финале.
Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.
Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021