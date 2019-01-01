2 Июл
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Италия
ИТА
2
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
1
Дания
ДАН
2
3 Июл
22:00
Украина
УКР
0
Англия
АНГ
4
6 Июл
22:00
Италия
ИТА
1
Испания
ИСП
1
7 Июл
22:00
Англия
АНГ
2
Дания
ДАН
1
11 Июл
22:00
Италия
ИТА
Англия
АНГ

Манчини: Нужно оказывать давление на соперников, но при этом стараться наслаждаться всем

Специалист поделился рецептом успешной игры.

Роберто Манчини, getty images
Роберто Манчини, getty images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о предстоящем финале Евро-2020 против национальной команды Англии.

– Какой подход будет у Италии в финале?

– Мы должны быть очень сосредоточенными, но также нужно получать удовольствие от игры, потому что это футбольный матч. Вы не можете играть в футбол, если вы напряжены и пребываете в стрессе. Нам нужно оказывать давление на соперников, но при этом стараться наслаждаться всем – это единственный способ выиграть финал.

– Будут ли болельщики оказывать большее давление на Англию?

– Что ж, это мы должны оказывать на них давление. Конечно, матчи нужно играть до конца. Англия – отличная команда: они сильны физически и технически, они сражаются. Нам тоже придется сражаться до самого конца., – сказал специалист.

Ранее защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мыслями о предстоящем поединке.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2