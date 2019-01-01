Манчини: Нужно оказывать давление на соперников, но при этом стараться наслаждаться всем

Специалист поделился рецептом успешной игры.

Роберто Манчини, getty images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о предстоящем финале Евро-2020 против национальной команды Англии.

– Какой подход будет у Италии в финале?

– Мы должны быть очень сосредоточенными, но также нужно получать удовольствие от игры, потому что это футбольный матч. Вы не можете играть в футбол, если вы напряжены и пребываете в стрессе. Нам нужно оказывать давление на соперников, но при этом стараться наслаждаться всем – это единственный способ выиграть финал.

– Будут ли болельщики оказывать большее давление на Англию?

– Что ж, это мы должны оказывать на них давление. Конечно, матчи нужно играть до конца. Англия – отличная команда: они сильны физически и технически, они сражаются. Нам тоже придется сражаться до самого конца., – сказал специалист.

Ранее защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мыслями о предстоящем поединке.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.

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