Бонуччи: У Англии очень сильные нападающие и опытные защитники

Футболист команды Манчини высказался о сопернике на финальный поединок чемпионата Европы.

Леонардо Бонуччи, getty images

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мыслями о предстоящем финале Евро-2020 против национальной команды Англии.

"Три года назад выход в финал казался утопией, но лишний год опыта помог нам. Наличие большого количества талантов в полузащите значительно упростило весь наш путь.

У Англии очень сильные нападающие: быстрые на флангах и мощные в центре, будь то Кейн или Кэлверт-Льюин. Кейн – один из сильнейших в мире, как и те нападающие, против которых мы играли в последних матчах. В начале турнира я сразу сказал, что Англия будет одним из фаворитов на победу.

Два центральных защитника сборной Англии – Магуайр и Стоунз – обладают огромным опытом, выступая за МЮ и Сити. Чтобы удивить их, потребуется большая хитрость.

Чиро и Белотти должны сохранять спокойствие. Когда они не забивают, их критикуют, но они очень важны в плане командной работы. Это мы должны выводить их на позиции для результативного удара. В любом случае они отдадут все силы и могут сыграть решающую роль.

Кьеллини? Мы разъедемся из сборной 12 числа, а уже 14-го встретимся, чтобы вместе с нашими семьями уехать в отпуск. Так что вы понимаете, какие у нас с ним отношения", – сказал итальянец.

Ранее капитан сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

Накануне данного поединка Football.ua вспомнил знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.

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