Невилл — об Англии в финале: Это главный момент для страны, второго шанса не будет

Англичанин поделился мыслями о команде Гарета Саутгейта.

Гари Невилл, getty images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл высказался накануне фильного матча Евро-2020 между Англией и Италией.

"Это главный момент для страны. У парней не будет еще одной такой возможности в матчах за сборную. Второго шанса не будет. Идите и заберите трофей. Дело не только в игре. В среду вечером, как и все, я был вне себя от радости и восторга от того, что мы выиграли, но на самом деле это было не главное.

Важнее тот факт, что я искренне доверяю нынешнему тренеру. Я искренне полагают, что парни – это хороший коллектив, и им нравится играть за Англию.

Они избавились от цинизма, с которым к сборной долгие годы относились многие, в том числе и я. Так что нужно отдать им должное. Своим поведением они заслужили то, что получили. Не только на поле, но и за его пределами", – сказал экс-игрок "трех львов".

Ранее экс-тренер мадридского Реала и Милана Фабио Капелло высказался о предстоящем финале Евро-2020 между Англией и Италией.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.