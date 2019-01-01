Спинаццола: Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу
Травмированный итальянец высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы.
Успешно перенесший операцию защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола отправился в Лондон, чтобы поддержать свою национальную команду на финале Евро-2020 против Англии.
"Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу. Здесь напряжение даже выше.
После матча с Испанией мы с парнями два часа разговаривали по видеозвонку. Я благодарил их от всего сердца, их поддержка была невероятной.
Я знал, что они сыграют в финале в воскресенье. Не могу дождаться этого момента", – сказал итальянец.
Ранее полузащитник "трех львов" Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего матча.
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