Спинаццола: Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу

Травмированный итальянец высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы.

Леонардо Спинаццола, getty images

Успешно перенесший операцию защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола отправился в Лондон, чтобы поддержать свою национальную команду на финале Евро-2020 против Англии.

"Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу. Здесь напряжение даже выше.

После матча с Испанией мы с парнями два часа разговаривали по видеозвонку. Я благодарил их от всего сердца, их поддержка была невероятной.

Я знал, что они сыграют в финале в воскресенье. Не могу дождаться этого момента", – сказал итальянец.

Ранее полузащитник "трех львов" Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего матча.

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