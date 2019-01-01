Манчини: Финал будет сложным по многим причинам, нужно сделать последнее усилие

Наставник итальянской команды высказался о предстоящем финальном поединке чемпионата Европы.

Роберто Манчини, getty images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями накануне финала Евро-2020 против Англии.

"Англия — сильная команда, а Стерлинг является одним из многих отличных игроков, который серьезно прибавил. Мы должны хорошо сыграть против него, но в этой команде есть и другие. Я не знаю, кто будет играть справа, а в центре есть Кейн. Вся их линия атаки хороша, игроки обладают прекрасной скоростью и техникой.

Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие", — сказал итальянский специалист.

Ранее экс-тренер мадридского Реала и Милана Фабио Капелло высказался о предстоящем финале Евро-2020 между Англией и Италией.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

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