Саутгейт — о запрете культовой песни на финале Евро-2020: Нужно знать английский, чтобы понимать наш юмор

УЕФА запретил исполнять легендарную песню Football's Coming Home перед матчем, чтобы не оказывать негативное влияние на настрой сборной Италии.

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея.

На предматчевом шоу английские писатели и комики Фрэнк Скиннер и Дэвида Баддила, которые в 1996-м году разорвали английские чарты хитом "Three Lions", планировали исполнить эту культовую для английских фанатов песню, однако УЕФА запретил это делать.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился своим мнением на этот счет.

"Лет 15 я не хотел ее слушать, так как все еще чувствовал боль. Нужно хорошо знать английский язык, чтобы понимать наш юмор.

Но песня, конечно, не агрессивная. В тексте мы просто смеемся над самими собой и прошлыми неудачами", — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.