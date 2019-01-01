Саутгейт: Очень важно было достойно представить свой народ
Английский специалист высказался в преддверии главного поединка чемпионата Европы-2020.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями накануне финала Евро-2020 против Италии.
"Нам не обязательно нужно будет прыгнуть выше головы. Важно просто сыграть на своем нормальном уровне. В финалах многие команды не показывают своей фирменной игры. Так что нужно сделать в важнейшем матче то, что мы отрабатываем на тренировках. Эта игра — серьезное тактическое испытание. Нужно ко всему быть готовыми.
Для нас все идет по привычному графику. Подготовка остается такой же, особенно что касается матчей плей-офф. Мы всякий раз играли вечером, и в таких ситуациях всегда важно продолжать готовиться тем же самым образом. Ребята готовы к бою. Они уже имеют опыт участия в больших матчах и хорошо подкованы тактически. С нетерпением ждем начала игры.
Мы намерены победить. Очень важно было достойно представить свой народ. Но теперь мы должны завоевать главный трофей для всех англичан.
Фоден? Как я уже говорил, его участие под вопросом. Наш медицинский персонал даст апдейт до этому вопросу позже. Серьезной травмы у Фила нет. Но его участие пока под вопросом", — сказал наставник "трех львов".
Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями накануне финала Евро-2020 против Англии.
Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.
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