Раньери: Италия постарается играть в касание, чтобы преодолеть прессинг
Итальянский специалист поделился мыслями о финалистах Евро-2020.
Экс-наставник Лестара, Челси и Ювентуса Клаудио Раньери высказался накануне финального матча чемпионата Европы-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии.
"Я очень рад, что у нас есть и молодые, и более опытные игроки вроде Кьеллини и Бонуччи. Очень хорошее сочетание.
Сейчас у нас правильный менталитет. Да, есть итальянская душа: мы держимся вместе, вместе переносим тяготы, боремся. Но Манчини хочет научить игроков наслаждаться атакой, идти вперед в любой ситуации. Наш менталитет изменился за два года.
Когда это возможно, мы стараемся доминировать над соперником. Когда это невозможно, мы стараемся выиграть матч.
Думаю, нас ждет очень хорошая игра. Считаю, что Англия будет рваться в атаку, поскольку фанатов на Уэмбли будет полно. Но Италия постарается играть в касание, чтобы преодолеть прессинг.
Думаю, шансы 50 на 50, потому что 90% Уэмбли будет гнать Англию вперед, а Италия будет сражаться и стараться победить. Надеюсь, судья сработает хорошо, это очень важно", – сказал специалист.
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