Кьеллини: Футбол — это не Кьеллини и Бонуччи против Кейна и Стерлинга, а Италия против Англии

Итальянец высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы.

Джорджо Кьллини, getty images

Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини высоко отозвался о сопернике по предстоящему финалу Евро-2020 — сборной Англии.

"Кейн и Стерлинг не такие молодые в составе Англии, но другое дело — Фоден, Сака и Санчо. У каждого есть свои собственные качества. Если пойдет до гонки со Стерлингом, не думаю, что я смогу его опередить. Может, в ситуациях "50 на 50" или если мяч будет в воздухе после выноса вратаря, я с большей вероятностью выиграю борьбу.

Мне нужно постараться ограничить их личные качества, а это зависит от того, кто у Англии выйдет на поле. Кейн и Стерлинг разные, у каждого есть свои индивидуальные навыки.

Запасные игроки Англии могли бы дойти до финала Евро, потому что у них экстраординарные футболисты. К счастью, это командная игра, не Кьеллини и Бонуччи против Кейна и Стерлинга, а Италия против Англии", — сказал защитник.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями накануне финала Евро.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

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