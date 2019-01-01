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Кьеллини: Футбол — это не Кьеллини и Бонуччи против Кейна и Стерлинга, а Италия против Англии

Итальянец высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы.

Джорджо Кьллини, getty images
Джорджо Кьллини, getty images

Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини высоко отозвался о сопернике по предстоящему финалу Евро-2020 — сборной Англии.

"Кейн и Стерлинг не такие молодые в составе Англии, но другое дело — Фоден, Сака и Санчо. У каждого есть свои собственные качества. Если пойдет до гонки со Стерлингом, не думаю, что я смогу его опередить. Может, в ситуациях "50 на 50" или если мяч будет в воздухе после выноса вратаря, я с большей вероятностью выиграю борьбу.

Мне нужно постараться ограничить их личные качества, а это зависит от того, кто у Англии выйдет на поле. Кейн и Стерлинг разные, у каждого есть свои индивидуальные навыки.

Запасные игроки Англии могли бы дойти до финала Евро, потому что у них экстраординарные футболисты. К счастью, это командная игра, не Кьеллини и Бонуччи против Кейна и Стерлинга, а Италия против Англии", — сказал защитник.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями накануне финала Евро.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

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Матчи

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Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2