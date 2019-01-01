Индзаги — об Иммобиле: Желаю ему забить в финале, это будет для него вишенкой на торте

Легенда итальянского футбола высоко отозвался о форварде команды Манчини.

Филиппо Индзаги, getty images

Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги выразил надежду, что наспадающий "скуадра адзурры" Чиро Иммобиле забьет в финале чемпионате Европы.

"На мой взгляд, он прекрасный нападающий. У него были хорошие матчи на групповом этапе и в плей-офф.

Черновой работой он помогал сборной Италии играть лучше. Желаю ему забить в финале. Это была бы для него вишенка на торте", — сказал легендарный итальянец.

Ранее экс-тренер мадридского Реала и Милана Фабио Капелло высказался о предстоящем финале Евро-2020 между Англией и Италией.

Италия сыграет в финале с Англией в субботу, 11 июля, в Лондоне.

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