Хенесс: Поведение английских болельщиков вызывает антипатию
Немецкий функционер раскритиковал фанатов "трех львов".
Почетный президент Баварии Ули Хенесс высказался о фанатах сборной Англии на Евро-2020.
"Когда маленькая девочка в футболке сборной Германии плачет, а весь стадион орет на нее, или когда весь стадион освистывает гимн Дании – это не тот спортивный дух, о котором всегда говорят англичане.
Их премьер-министр мне вообще не нравится. Когда я представляю, как он сегодня будет праздновать в футболке сборной Англии, а 60 тысяч людей будут распространять коронавирус...
Поведение английских болельщиков вызывает антипатию. В первую очередь – из-за Брекзита", – сказал функционер.
Ранее УЕФА наказал Англию за лазер в глаза Шмайхелю и другие бесчинства фанов.
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