Хенесс: Поведение английских болельщиков вызывает антипатию

Немецкий функционер раскритиковал фанатов "трех львов".

Ули Хенесс, getty images

Почетный президент Баварии Ули Хенесс высказался о фанатах сборной Англии на Евро-2020.

"Когда маленькая девочка в футболке сборной Германии плачет, а весь стадион орет на нее, или когда весь стадион освистывает гимн Дании – это не тот спортивный дух, о котором всегда говорят англичане.

Их премьер-министр мне вообще не нравится. Когда я представляю, как он сегодня будет праздновать в футболке сборной Англии, а 60 тысяч людей будут распространять коронавирус...

Поведение английских болельщиков вызывает антипатию. В первую очередь – из-за Брекзита", – сказал функционер.

Ранее УЕФА наказал Англию за лазер в глаза Шмайхелю и другие бесчинства фанов.