Кейн: Осознаем, какое большое значение победа на Евро-2020 имеет для страны

Английский форвард высказался о предстоящем финале чемпионата Европы.

Харри Кейн, Getty Images

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея. Нападающий английской команды Харри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы преодолевали барьеры на пути к финалу, но сейчас мы должны выйти на матч и победить. Когда Евро начинался, нашей целью была победа. Сейчас у нас есть возможность ее реализовать".

"Когда мы видим фанатов на улицах, чувствуем такой прием, то осознаем, какое большое значение это имеет для страны".

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"Мы знаем, как важно это для английских болельщиков. Мы гордимся возможностью представлять их, и, надеемся, мы сделаем так, что они будут гордиться нами", — приводит слова Кейна Sky Sports.

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.