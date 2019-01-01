7 Июл
22:00
Англия
АНГ
2
Дания
ДАН
1
11 Июл
22:00
Италия
ИТА
Англия
АНГ

Кейн: Осознаем, какое большое значение победа на Евро-2020 имеет для страны

Английский форвард высказался о предстоящем финале чемпионата Европы.

Харри Кейн, Getty Images
Харри Кейн, Getty Images

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея. Нападающий английской команды Харри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы преодолевали барьеры на пути к финалу, но сейчас мы должны выйти на матч и победить. Когда Евро начинался, нашей целью была победа. Сейчас у нас есть возможность ее реализовать".

"Когда мы видим фанатов на улицах, чувствуем такой прием, то осознаем, какое большое значение это имеет для страны".

Читайте также: Почему Англия выиграет Евро-2020

"Мы знаем, как важно это для английских болельщиков. Мы гордимся возможностью представлять их, и, надеемся, мы сделаем так, что они будут гордиться нами", — приводит слова Кейна Sky Sports.

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2