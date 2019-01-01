Кейн: Осознаем, какое большое значение победа на Евро-2020 имеет для страны
Английский форвард высказался о предстоящем финале чемпионата Европы.
В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея. Нападающий английской команды Харри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.
"Мы преодолевали барьеры на пути к финалу, но сейчас мы должны выйти на матч и победить. Когда Евро начинался, нашей целью была победа. Сейчас у нас есть возможность ее реализовать".
"Когда мы видим фанатов на улицах, чувствуем такой прием, то осознаем, какое большое значение это имеет для страны".
Читайте также: Почему Англия выиграет Евро-2020
"Мы знаем, как важно это для английских болельщиков. Мы гордимся возможностью представлять их, и, надеемся, мы сделаем так, что они будут гордиться нами", — приводит слова Кейна Sky Sports.
Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021