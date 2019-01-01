Бонуччи — лучший игрок финала Евро по версии УЕФА
Итальянский защитник получил почетную награду.
Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти.
Лучшим футболистом матча по версии УЕФА стал защитник Скуадры Адзурры Леонардо Бонуччи.
Лидер итальянцев отметился голом в середине второй половины игры, восстановив равновесие в счете.
Отметим, что Италия впервые за 52 года и второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
Напомним, что лучшим игроком всего турнира признали голкипера итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумму.
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