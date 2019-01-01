Роналду — лучший бомбардир Евро-2020, Цубер — лучший ассистент
На счету португальского форварда пять забитых мячей, а у швейцарца четыре ассиста.
Сегодня ночью завершился чемпионат Европы, победителем которого стала сборная Италии, обыгравшая Англию в серии послематчевых пенальти.
Лучшим бомбардиром Евро-2020 стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший пять голов в четырех играх. Столько же мячей на счету форварда сборной Чехии Патрика Шика, но у португальца есть в активе еще одна голевая передача. Если говорить об игровых минутах на поле, то Роналду провел 360 минут, а Шик — 404.
Лучшим ассистентом стал полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер, на счету которого четыре результативные передачи в четырех матчах. При этом три из них, он сделал в матче против Турции.
На Football.ua доступен видеообзор матча Италия — Англия.
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