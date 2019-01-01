Педри — лучший молодой игрок Евро-2020
На счету 18-летнего испанца шесть проведенных поединков в стартовом составе.
Полузащитник сборной Испании Педри признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
На счету 18-летнего испанца из Барселоны шесть проведенных поединков, во всех из которых он выходил в стартовом составе своей национальной команды. Лишь в четвертьфинальном матче против Швейцарии он был заменен в концовке дополнительного времени.
Педри провел на поле 629 минут, пробежал 76,1 км (с мячом — 38,23 км), а точность его передач составила 92,3%.
Напомним, сборная Испании добралась до полуфинала Евро-2020, где уступила будущему победителю турнира — Италии, которая в серии послематчевых матчей обыграла Англию в финале на Уэмбли.
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