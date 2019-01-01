11 Июл
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Педри — лучший молодой игрок Евро-2020

На счету 18-летнего испанца шесть проведенных поединков в стартовом составе.

Педри (справа), Getty Images
Педри (справа), Getty Images

Полузащитник сборной Испании Педри признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

На счету 18-летнего испанца из Барселоны шесть проведенных поединков, во всех из которых он выходил в стартовом составе своей национальной команды. Лишь в четвертьфинальном матче против Швейцарии он был заменен в концовке дополнительного времени.

Педри провел на поле 629 минут, пробежал 76,1 км (с мячом — 38,23 км), а точность его передач составила 92,3%.

Напомним, сборная Испании добралась до полуфинала Евро-2020, где уступила будущему победителю турнира — Италии, которая в серии послематчевых матчей обыграла Англию в финале на Уэмбли.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2