Педри — лучший молодой игрок Евро-2020

На счету 18-летнего испанца шесть проведенных поединков в стартовом составе.

Педри (справа), Getty Images

Полузащитник сборной Испании Педри признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

На счету 18-летнего испанца из Барселоны шесть проведенных поединков, во всех из которых он выходил в стартовом составе своей национальной команды. Лишь в четвертьфинальном матче против Швейцарии он был заменен в концовке дополнительного времени.

Педри провел на поле 629 минут, пробежал 76,1 км (с мячом — 38,23 км), а точность его передач составила 92,3%.

Напомним, сборная Испании добралась до полуфинала Евро-2020, где уступила будущему победителю турнира — Италии, которая в серии послематчевых матчей обыграла Англию в финале на Уэмбли.