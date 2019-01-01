Жоржиньо установил новый рекорд по количеству перехватов на одном Евро
Итальянец стал рекордсменом Евро, побив достижение 25-летней давности.
Сборная Италии в финале Евро-2020 в серии послематчевых пенальти обыграла национальную команду Англии и стала новым чемпионом Европы.
По информации Squawka Football, полузащитник сборной Италии Жоржиньо смог установить новый рекорд по количеству перехватов мяча на одном чемпионате Европы.
На счету 29-летнего итальянца 25 успешных перехватов, что на один больше, чем у француза Марселя Десайи, который установил такое достижение в 1996 году. Эта статистика ведется с 1980 года.
Также Жоржиньо стал 10-м футболистом в истории, которому удалось выиграть Евро и Лигу чемпионов в одном календарном году.
Ранее такое удавалось Криштиану Роналду, Пепе, Фернандо Торресу, Хуану Мате, Хансу ван Брекелену, Рональду Куману, Берри ван Арле, Геральду Ваненбургу и Луису Суаресу Мирамонтесу.
На Football.ua доступен видеообзор матча Италия — Англия.
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