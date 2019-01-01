Беспроигрышная серия сборной Италии насчитывает уже 34 матча
До рекорда подопечным Роберто Манчини осталась всего одна игра.
Сборная Италии в финале Евро-2020 в серии послематчевых пенальти одержала победу над национальной командой Англии и стала новым чемпионом Европы.
По информации пресс-службы УЕФА, беспроигрышная серия итальянской национальной команды достигла отметки в 34 матча, из которых команда Роберто Манчини выиграла 27. Последнее поражение итальянцев было в сентябре 2018 года в матче против Португалии.
Рекордсменами по беспроигрышным сериям являются сборные Испании и Бразилии, на счету которых было по 35 игр без поражений подряд.
На Football.ua доступен видеообзор матча Италия — Англия.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021