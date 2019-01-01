Беспроигрышная серия сборной Италии насчитывает уже 34 матча

До рекорда подопечным Роберто Манчини осталась всего одна игра.

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Сборная Италии в финале Евро-2020 в серии послематчевых пенальти одержала победу над национальной командой Англии и стала новым чемпионом Европы.

По информации пресс-службы УЕФА, беспроигрышная серия итальянской национальной команды достигла отметки в 34 матча, из которых команда Роберто Манчини выиграла 27. Последнее поражение итальянцев было в сентябре 2018 года в матче против Португалии.

Рекордсменами по беспроигрышным сериям являются сборные Испании и Бразилии, на счету которых было по 35 игр без поражений подряд.

На Football.ua доступен видеообзор матча Италия — Англия.