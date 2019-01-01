11 Июл
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Эмерсон: Игроки сборной Италии надеялись на победу на Евро с первого дня

Итальянский защитник поделился своими эмоциями после финала Евро-2020.

Эмерсон Палмьери, Getty Images
Эмерсон Палмьери, Getty Images

Защитник сборной Италии Эмерсон Палмьери прокомментировал победу своей команды в финале Евро-2020, в котором итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли Англию.

"Восхитительный вечер. Мы все мечтали об этом моменте. Сегодня наконец мы выиграли чемпионат Европы, на что мы надеялись с первого дня совместной тренировки.

Сейчас мы должны хорошенько отпраздновать победу. Мы не сдались после быстро пропущенного мяча. Игра продлилась 120 минут, нас было не сломить на протяжении всей встречи, в этом вся сила сборной Италии. Мы бились в поте лица по последней минуты  и снова победили в серии пенальти. Я очень рад и за команду, и за болельщиков", — приводит слова Эмерсона пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен видеообзор матча Италия — Англия.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2