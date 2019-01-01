Эмерсон: Игроки сборной Италии надеялись на победу на Евро с первого дня

Итальянский защитник поделился своими эмоциями после финала Евро-2020.

Эмерсон Палмьери, Getty Images

Защитник сборной Италии Эмерсон Палмьери прокомментировал победу своей команды в финале Евро-2020, в котором итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли Англию.

"Восхитительный вечер. Мы все мечтали об этом моменте. Сегодня наконец мы выиграли чемпионат Европы, на что мы надеялись с первого дня совместной тренировки.

Сейчас мы должны хорошенько отпраздновать победу. Мы не сдались после быстро пропущенного мяча. Игра продлилась 120 минут, нас было не сломить на протяжении всей встречи, в этом вся сила сборной Италии. Мы бились в поте лица по последней минуты и снова победили в серии пенальти. Я очень рад и за команду, и за болельщиков", — приводит слова Эмерсона пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен видеообзор матча Италия — Англия.