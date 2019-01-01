Бернардески: Теперь мы — лучшие в Европе

Итальянский форвард поделился своими эмоциями после триумфа на Евро-2020.

Федерико Бернардески, Getty Images

Нападающий сборной Италии Федерико Бернардески прокомментировал успех своей национальной команды, которая в финале Евро-2020 в серии послематчевых пенальти обыграла Англию.

"Мы все это заслужили. Это был непростой для меня сезон, но я всегда продолжал усердно трудиться.

Спасибо партнерам по команде, спасибо тренерскому штабу, всем, кто верил в меня...

Теперь мы — лучшие в Европе, и лучшего вознаграждения придумать было невозможно", — приводит слова Бернардески официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступен видеообзор матча Италия — Англия.