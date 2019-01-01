Игроки Ювентуса забили больше всего голов на Евро-2020

Футболисты туринского клуба забили 12 мячей на турнире.

Леонардо Бонуччи, Getty Images

Сегодня ночью завершился чемпионат Европы, где в финале турнира сборная Италии одержала победу над Англией в серии послематчевых пенальти.

По информации MisterChip, на этом турнире больше всех голов забили игроки туринского Ювентуса, на счету которых 12 забитых мячей, что на один больше чем у Барселоны.

Победу для "старой синьоры" в этом рейтинге обеспечил забитый гол в исполнении Леонардо Бонуччи в ворота англичан.

Помимо Бонуччи, пять голов на свой счет записал португалец Криштиану Роналду, три гола у испанца Альваро Мораты, два у итальянца Федерико Кьезы и еще один результативный удар у Аарона Рэмси.

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