Игроки Ювентуса забили больше всего голов на Евро-2020
Футболисты туринского клуба забили 12 мячей на турнире.
Сегодня ночью завершился чемпионат Европы, где в финале турнира сборная Италии одержала победу над Англией в серии послематчевых пенальти.
По информации MisterChip, на этом турнире больше всех голов забили игроки туринского Ювентуса, на счету которых 12 забитых мячей, что на один больше чем у Барселоны.
Победу для "старой синьоры" в этом рейтинге обеспечил забитый гол в исполнении Леонардо Бонуччи в ворота англичан.
Помимо Бонуччи, пять голов на свой счет записал португалец Криштиану Роналду, три гола у испанца Альваро Мораты, два у итальянца Федерико Кьезы и еще один результативный удар у Аарона Рэмси.
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