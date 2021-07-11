В Лондоне при столкновении с фанатами пострадали 19 полицейских
За разные нарушения правопорядка были задержаны 49 арестов.
После того, как сборная Англии проиграла Италии в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020 в Лондоне, у стадиона Уэмбли произошли столкновения между органами правопорядка и болельщиками.
В результате стычек с фанатами, офицеры правопорядка совершили 49 арестов за различные нарушения. Также 19 полицейских получили разные травмы.
Anglicy biją przypadkowych Włochów na korytarzach Wembley #ENGITA pic.twitter.com/jE6i8TnS4u— Paweł Rybicki (@Rybitzky) July 11, 2021
"К сожалению, 19 наших офицеров были ранены, когда они столкнулись с неуправляемыми фанатами. Этим людям должно быть стыдно за себя. Они не фанаты, а бандиты.
Это совершенно недопустимо. Большое спасибо офицерам Лондона и нашим коллегам за их участие в обеспечении безопасности и передвижений в Лондоне", — сказано в заявлении пресс-службы полиции Лондона.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021