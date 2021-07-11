В Лондоне при столкновении с фанатами пострадали 19 полицейских

За разные нарушения правопорядка были задержаны 49 арестов.

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После того, как сборная Англии проиграла Италии в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020 в Лондоне, у стадиона Уэмбли произошли столкновения между органами правопорядка и болельщиками.

В результате стычек с фанатами, офицеры правопорядка совершили 49 арестов за различные нарушения. Также 19 полицейских получили разные травмы.

Anglicy biją przypadkowych Włochów na korytarzach Wembley #ENGITA pic.twitter.com/jE6i8TnS4u — Paweł Rybicki (@Rybitzky) July 11, 2021

"К сожалению, 19 наших офицеров были ранены, когда они столкнулись с неуправляемыми фанатами. Этим людям должно быть стыдно за себя. Они не фанаты, а бандиты.

Это совершенно недопустимо. Большое спасибо офицерам Лондона и нашим коллегам за их участие в обеспечении безопасности и передвижений в Лондоне", — сказано в заявлении пресс-службы полиции Лондона.

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