Гол Ярмоленко Нидерландам претендует на звание лучшего на Евро-2020
Вашему вниманию десятка лучших голов на минувшем чемпионате Европы.
Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на автора лучшего гола минувшего Евро-2020.
В списке из десяти лучших голов присутствует забитый мяч вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который отметился красивым дальним ударом в матче групповой стадии турнира против Нидерландов (2:3).
Помимо 31-летнего украинца на награду от УЕФА претендуют голы в исполнении Лоренцо Инсинье (Италия), Поля Погбы (Франция), Луки Модрича (Хорватия), Кевина де Брюйне (Бельгия), Патрика Шика (Чехия), Миккеля Дамсгора (Дания), Альваро Мораты (Испания), Федерико Кьезы (Италия) и Криштиану Роналду (Португалия).
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Напомним, на Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где уступила Англии, которая в финале турнира проиграла Италии в серии послематчевых пенальти.
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