Украина сыграет все матчи группового раунда Евро-2020 со зрителями

Вслед за Бухарестом готовность принять зрителей подтвердил Амстердам.

Фото УАФ

Восемь из двенадцати городов, готовящихся принять финальный турнир Евро-2020, подтвердили, что матчи пройдут со зрителями — сообщил официальный сайт УЕФА.

Это означает, что национальная сборная Украины все свои матчи группового раунда проведет со зрителями.

Команда Андрея Шевченко сыграет 13 июня в Амстердаме против Нидерландов, а затем проведет два матча в Бухаресте: 17 июня с Северной Македонией и 21 июня с Австрией.

Бухарест еще ранее объявил, что трибуны будут заполнены от 25% до 33%, позже такие же цифры назвал Амстердам.

Мюнхен, Рим, Дублин и Бильбао до сих пор не подтвердили готовность допустить зрителей на трибуны.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.