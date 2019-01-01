Украина сыграет все матчи группового раунда Евро-2020 со зрителями
Вслед за Бухарестом готовность принять зрителей подтвердил Амстердам.
Восемь из двенадцати городов, готовящихся принять финальный турнир Евро-2020, подтвердили, что матчи пройдут со зрителями — сообщил официальный сайт УЕФА.
Это означает, что национальная сборная Украины все свои матчи группового раунда проведет со зрителями.
Команда Андрея Шевченко сыграет 13 июня в Амстердаме против Нидерландов, а затем проведет два матча в Бухаресте: 17 июня с Северной Македонией и 21 июня с Австрией.
Бухарест еще ранее объявил, что трибуны будут заполнены от 25% до 33%, позже такие же цифры назвал Амстердам.
Мюнхен, Рим, Дублин и Бильбао до сих пор не подтвердили готовность допустить зрителей на трибуны.
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