Италия впервые забила три мяча в матче чемпионата Европы
Подопечные Роберто Манчини разгромили сборную Турцию в матче-открытии Евро-2020.
В первом поединке Евро-2020 сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А со счетом 3:0.
Интересно, что итальянской команде впервые в своей истории удалось забить три мяча в одном поединке чемпионата Европы, что по совместительству позволило ей добыть свою самую разгромную победу в данном турнире.
Стоит также отметить, что поединок против Турции стал для сборной Италии 39-м в рамках чемпионата Европы всех розыгрышей, в которых команда принимала участие.
Смотреть видео голов и обзор матча Турции — Италия вы можете на Football.ua.
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