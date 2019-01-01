Италия впервые забила три мяча в матче чемпионата Европы

Подопечные Роберто Манчини разгромили сборную Турцию в матче-открытии Евро-2020.

Сборная Италии, getty images

В первом поединке Евро-2020 сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А со счетом 3:0.

Интересно, что итальянской команде впервые в своей истории удалось забить три мяча в одном поединке чемпионата Европы, что по совместительству позволило ей добыть свою самую разгромную победу в данном турнире.

Стоит также отметить, что поединок против Турции стал для сборной Италии 39-м в рамках чемпионата Европы всех розыгрышей, в которых команда принимала участие.

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