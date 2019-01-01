Манчини: Финал Евро-2020? Об этом еще рано говорить — осталось шесть матчей до цели

Наставник сборной Италии высказался о победе над Турции в первом матче группового этапа чемпионата Европы.

Роберто Манчини, Getty Images

В первом поединке Евро-2020 сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А со счетом 3:0. Главный тренер итальянской команды Роберто Манчини поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы сыграли хорошо. Поскольку это был первый матч, было непросто, тем более что противостояла нам хорошая команда в лице сборной Турции".

"В таких играх тебе необходимо всё. Болельщики помогли нам, и мы счастливы, что покинули поле с положительным результатом в активе".

"Определяющим моментом стало то, что мы быстро перемещали мяч по полю, создавая при этом свободное пространство для передач. Было очень важно успешно стартовать на Евро. Это доставило огромное удовольствие как нам, так и всем итальянцам".

"Это был замечательный вечер, и я надеюсь, что их будет еще много. Финал на Уэмбли? Об этом еще рано говорить. Осталось еще шесть матчей до этой цели", — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Смотреть видео голов и обзор матча Турции — Италия вы можете на Football.ua.