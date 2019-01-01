11 Июн
22:00
Турция
ТУР
0
Италия
ИТА
3
12 Июн
16:00
Уэльс
УЭЛ
Швейцария
ШВЦ
12 Июн
19:00
Дания
ДАН
Финляндия
ФИН
12 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
Россия
РОС
13 Июн
16:00
Англия
АНГ
Хорватия
ХОР
13 Июн
19:00
Австрия
АВС
Северная Македония
МАК
13 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Украина
УКР
14 Июн
16:00
Шотландия
ШОТ
Чехия
ЧЕХ
14 Июн
19:00
Польша
ПОЛ
Словакия
СВК
14 Июн
22:00
Испания
ИСП
Швеция
ШВЕ
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
Португалия
ПОР
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
Германия
ГЕР
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Манчини: Финал Евро-2020? Об этом еще рано говорить — осталось шесть матчей до цели

Наставник сборной Италии высказался о победе над Турции в первом матче группового этапа чемпионата Европы.

Роберто Манчини, Getty Images
Роберто Манчини, Getty Images

В первом поединке Евро-2020 сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А со счетом 3:0. Главный тренер итальянской команды Роберто Манчини поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы сыграли хорошо. Поскольку это был первый матч, было непросто, тем более что противостояла нам хорошая команда в лице сборной Турции". 

"В таких играх тебе необходимо всё. Болельщики помогли нам, и мы счастливы, что покинули поле с положительным результатом в активе".

"Определяющим моментом стало то, что мы быстро перемещали мяч по полю, создавая при этом свободное пространство для передач. Было очень важно успешно стартовать на Евро. Это доставило огромное удовольствие как нам, так и всем итальянцам".

"Это был замечательный вечер, и я надеюсь, что их будет еще много. Финал на Уэмбли? Об этом еще рано говорить. Осталось еще шесть матчей до этой цели", — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Смотреть видео голов и обзор матча Турции — Италия вы можете на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 1 1 0 0 2 0 3
Уэльс УЭЛ 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария ШВЦ 0 0 0 0 0 0 0
Турция ТУР 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0