Спинаццола — лучший игрок матча-открытия Евро-2020
Итальянский защитник получил награду по итогам победного поединка со сборной Турции.
В первом поединке Евро-2020 сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А со счетом 3:0.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком минувшего противостояния стал итальянский защитник Леонардо Спинаццола, защищающий цвета римской Ромы на клубном уровне.
28-летний итальянец провел на поле все 90 минут и успел принять участие в результативной атаке своей команды на 66-й минуте, когда голкипер сборной Турции неудачного парировал его удар, что позволило Чиро Иммобиле успешно сыграть на добивании и записать на свой счет гол.
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