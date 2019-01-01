Иммобиле: Италия старалась измотать Турцию, гоняя за мячом

Нападающий итальянцев дал комментарий после матча.

Чиро Иммобиле, getty images

В первом поединке Евро-2020 сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А со счетом 3:0.

Чиро Иммобиле, который отметился забитым голом, рассказал в чем был план итальянцев на игру.

"Мы проявили терпение в первом тайме. У сборной Турции сильная команда, и она создавала проблемы многим соперникам высокого уровня. Мы старались измотать ее, гоняя за мячом влево-вправо, и расшатать оборону. К сожалению, мы постоянно натыкались на оборону, как на стену. После перерыва команда Турции уставала все больше и больше. Пропустив мяч, ей пришлось раскрываться и вот тогда проявились наши сильные качества.

За мое врожденное голевое чутье благодарить нужно родителей, вот и оказался в нужный момент в нужном месте. Второй гол принесла прекрасная комбинация: мы очень быстро перевели мяч справа налево. И еще я рад, что Лоренцо (Инсинье) поставил "точку", — приводит слова Иммобиле официальный сайт УЕФА.

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