Инсинье: Сила сборной Италии — в командном духе

Лидер итальянцев поделился эмоциями после матча.

Лоренцо Инсинье, getty images

В первом поединке Евро-2020 сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А со счетом 3:0.

Лоренцо Инсинье прокомментировал победу своей команды, отметив, что рад видеть болельщиков на стадионе.

"Наша сила — в командном духе; тренер создал отличный коллектив, в котором нет разделения на запасных и игроков стартового состава. Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей по команде. Победа — это самое главное, а если еще мне удалось забить, то даже лучше. Великолепный вечер.

Было здорово играть перед нашими болельщиками. Будем надеяться, что для многих это станет отправной точкой и что в будущем на стадион сможет приходить еще больше зрителей", — приводит слова Инсинье официальный сайт УЕФА.

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