Гюнеш: Даже если бы Турция выиграла, все равно еще ничего не было бы решено

Главный тренер турецкой команды прокомментировал поражение.

Шенол Гюнеш, getty images

В первом поединке Евро-2020 сборная Турции потерпела разгромное поражение от Италии в квартете А со счетом 0:3.

"Это был не наш день. Мы начали терять мяч и не могли отправить его вперед. Сборная Италии была лучше — проиграли более сильной команде. Но это турнир: у нас есть еще две игры. Сперва подготовимся к встрече со сборной Уэльса.

Мы проводили стартовый матч с одними из хозяев турнира и рассчитывали продемонстрировать свою игру. Они превзошли нас, чаще выигрывали борьбу за мяч и не теряли его, лучше использовали всю ширину поля. Сборная Италии оказалась готова лучше нас.

Очки, которые мы потеряли в этом матче, нам бы очень помогли, но мы играли против команды, которая не проигрывает уже давно. Заработанные очки явно пригодились бы. Но таков турнир: даже если бы мы выиграли, все равно еще ничего не было решено.

У нас впереди два матча. Хотим выиграть оба. Надеюсь и хочу добиться желаемого уровня игры против сборной Уэльса и набрать [очки], которые нам нужны", — приводит слова Гюнеша официальный сайт УЕФА.

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