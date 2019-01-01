Иммобиле — лучший игрок матча против Турции по версии Whoscored
Статистический портал традиционно оценил участников встречи.
В первом поединке Евро-2020 сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А со счетом 3:0.
Авторитетный статистический портал Whoscored выставил оценки участникам поединка. Так, лучшим стал Чиро Иммобиле, который отметился забитым голом. Нападающий получил оценку 8,6 балла.
Отметим, что довольно высокую оценку получил опорный полузащитник сборной Турции Йокушлу — 7,1 балла, что выше большей части итальянской команды.
Напомним, что по версии УЕФА лучшим игроком матча-открытия чемпионата Европы стал Леонардо Спинаццола.
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