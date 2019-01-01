Турция проиграла все стартовые матчи на крупных турнирах
Не самая лучшая традиция для турецкой команды.
В первом поединке Евро-2020 сборная Турции потерпела разгромное поражение от Италии в квартете А со счетом 0:3.
Как сообщает Opta, турецкая национальная команда проиграла седьмой из семи стартовых матчей на крупных турнирах.
Источник также отмечает, что это единственная сборная, в послужном списке которой три и более форумов, проигравшая стартовые поединки на всех из них.
Примечательно, что сборная Италии, в свою очередь, установила уникально для себя достижение, впервые забив три мяча на чемпионате Европы.
Смотреть видео голов и обзор матча Турции — Италия вы можете на Football.ua.
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