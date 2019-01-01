Бонуччи: Сборной Италии необходимо сохранять хладнокровие
Защитник итальянской команды дал комментарий после матча.
В первом поединке Евро-2020 сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А со счетом 3:0.
Защитник итальянцев Леонардо Бонуччи призывает партнеров быть хладнокровными, несмотря на уверенную победу.
"Надеемся на то, что это первая гонка в нашем затяжном путешествии. Сейчас появится внутренний подъем, но надо и сохранять хладнокровие.
Нужно осознать, что мы способны составить конкуренцию любому сопернику, если будем действовать на поле так же, как сегодня" — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.
Смотреть видео голов и обзор матча Турции — Италия вы можете на Football.ua.
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