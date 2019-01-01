Сборная Италии не проигрывает 28 матчей кряду

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".

Иммобиле и Инсинье, фото getty images

В первом поединке Евро-2020 сборная Италии одержала разгромную победу над Турцией в квартете А со счетом 3:0.

Благодаря данному результату серия без поражений Скуадра Адзурры увеличились до 28 поединков подряд.

Чтобы установить абсолютный рекорд в истории национальной команды, подопечным Роберто Манчини нужно не проиграть еще в трех матчах.

Предыдущий показатель сборная Италии установила в период с 1935 по 1939 год — под руководством Витторио Поццо команда не уступала в 30 встречах.

Примечательно, что победа над Турцией также ознаменовалась еще одним значимым событием для итальянцев — они впервые забили три гола в матче финальной части чемпионата Европы.

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